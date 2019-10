Veilig Thuis wil leren van zaak Hümeyra

Daaruit bleek dat instanties als de politie, het OM en Veilig Thuis zwaar tekort zijn geschoten bij de aanpak van stalking van de Rotterdamse Hümeyra. Het 16-jarige meisje werd in december vorig jaar doodgeschoten door haar ex-vriend Bekir E.



De betrokken instanties werkten niet goed genoeg samen. Zo meldde de politie de zaak al in mei als mogelijke stalkingszaak bij Veilig Thuis, maar herkende het bedrijf dat niet als zodanig en zette het in op de aanpak van eergerelateerd geweld. Ook hebben de instanties onvoldoende aandacht voor de bescherming van het meisje en het stoppen van de stalking.

Betere samenwerking

Een van de belangrijkste verbeterpunten die de organisatie naar eigen zeggen uit het rapport haalt, is de opdracht om te weten wie welke stappen onderneemt in een zaak als die van Hümeyra. "De aanname dat een stalker in beeld is bij Justitie en reclassering is niet genoeg." De samenwerking tussen organisaties moet beter, concludeert Veilig Thuis Rotterdam bestuurder Debbie Maas.

"Dat wij daarin (in het beschermen van slachtoffers, red.) met alle betrokken partijen zijn tekortgeschoten is een pijnlijke

constatering, juist voor een organisatie als Veilig Thuis", vervolgt Maas.



Sinds enkele maanden is de werkwijze van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond verder aangescherpt. Bij hoog risico stalkingszaken wordt informatie van Justitie en politie direct bij elkaar gelegd, zodat 'we de veiligheid beter kunnen inschatten en acties kunnen inzetten'.

Zodra een verdachte van ex-partnerstalking is aangehouden, wordt dat binnen het Zorg- en Veiligheidshuis besproken. Daar komen onder andere OM, politie en Veilig Thuis dagelijks samen en zo zouden signalen niet meer gemist of niet gedeeld worden.

Ook is gestart met de inrichting van een Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling.