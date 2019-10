Sprongen, salto's en hoge golven bij EK Freestyle Surfen bij Brouwersdam

Tientallen surftoppers uit binnen- en buitenland gaan met elkaar de strijd aan. "Het is de laatste serie wedstrijden in de strijd om het Europees Kampioenschap", zegt Jendrusch. "Het gaat echt ergens om, want de komende dagen worden de Europese titels verdeeld."

Wedstrijden

De wedstrijden van de komende dagen zijn verdeeld in drie categoriën: jeugd, dames en heren. "En daar zitten veel toppers bij", legt Jendrusch uit. "Kampioenen, voormalig kampioenen en talenten."

Tijdens de wedstrijden let de jury op de trucs. Jendrusch: "Wie de hoogste sprongen en de mooiste salto's maakt, krijgt de meeste punten."

De winnaar van het EK kan naast de titel rekenen op een geldbedrag. Bij de mannen is dat 10 duizend euro. Bij de vrouwen ligt dat bedrag op 3 duizend euro. "Er zijn heel wat meer mannen die meedoen dan vrouwen", is de uitleg van Jendrusch. "Daarom is dat bedrag bij de mannen hoger."

Geliefd

De Brouwersdam is nu voor de vijfde keer de thuisbasis van Dam-X. Het is een populaire locatie, legt Jendrusch uit. "Er staat vaak wind. Het water is goed en de golven ook, hoe gek dat ook klinkt. Je kan er goede sprongen en salto's maken."

En daarom komen de surfers graag terug naar de Brouwersdam. En dat niet alleen, het zorgt er ook voor dat er uit onze regio ook toppers opstaan. "We hebben al drie wereldkampioenen gehad die hier hebben leren surfen."