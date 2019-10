Fout op nieuw beeld van Willem van Oranje in Dordrecht

Het nieuwe standbeeld van Willem van Oranje, dat woensdag in Dordrecht is onthuld door prinses Beatrix, bevat een fout. Op de sokkel horen alle twaalf namen van de 'Steden van Holland' te staan, maar de kunstenaar is het Utrechtse Oudewater vergeten.

Aanleiding voor het standbeeld is de Eerste Vrije Statenvergadering, die in opdracht van Willem van Oranje in 1572 in Dordrecht werd gehouden. Twaalf belangrijke steden van Holland spraken daar hun (financiële) steun uit voor de vrijheidsstrijd van Willem van Oranje, tegen de Spaanse bezetters.



Op de bijeenkomst woensdag waren afgezanten aanwezig uit onder andere Gorinchem, Leiden, Haarlem en Dordrecht. Ook de burgemeester van Oudewater was aanwezig. Hoe het kon gebeuren dat de kunstenaar juist de naam van die 'stad' vergeten is te vermelden, is nog onduidelijk.



Het beeld, dat de Vader des Vaderlands toont op middelbare leeftijd met zijn hondje aan zijn voeten, is gemaakt door Arie Schippers en staat op de Hofstraat, vlakbij Het Hof.

De komst van het beeld was omstreden, omdat de Dordtse gebroeders De Witt in de 17e eeuw door een Oranje-gezinde menigte vermoord werden.