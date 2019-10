Straatvraag: App jij nog op de fiets?

De politie heeft in juli en augustus landelijk 9248 boetes opgelegd voor bellen of appen op de fiets. Het verbod is nog maar twee maanden geldig en het heeft dus al een flink aantal boetes opgeleverd. Zijn de Rotterdammers minder gaan appen op de fiets sinds het verbod geldt?

"Ik laat me er wel een beetje door tegenhouden. Sowieso vind ik de boete iets te hoog, maar de veiligheid vind ik ook belangrijk", vertelt een jonge man. "Ik durf het niet meer. Ik vind het te spannend en niet noodzakelijk", vertelt een studente.

"Voor het verbod had ik altijd mijn telefoon in mijn hand. Sinds de boete er is stop ik hem voornamelijk weg, want 95 euro is best wel veel voor een student."

Toch laat niet iedereen zich tegenhouden door de kans op een forse boete. "Ik gebruik hem meestal gewoon. Hetzelfde als met de auto: het mag niet, maar je doet het wel. Even bellen, even appen. Ik zie het probleem niet als je gewoon oplet."