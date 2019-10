Grapperhaus: 'Overheid schoot ernstig tekort bij Hümeyra'

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is geschokt door de conclusies die de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft getrokken over de moord op de 16-jarige Hümeyra. De overheid is 'ernstig tekort geschoten', vindt Grapperhaus, waarmee hij zich aansluit bij het oordeel van de Inspectie.