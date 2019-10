Minder agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak

Uit een rapport van de Gemeente Rotterdam blijkt dat het aantal incidenten waarbij agressie en/of geweld tegen medewerkers met een publieke taak wordt gebruikt, zoals politieagenten en ambulancepersoneel, met 21 procent is gedaald.

RET, Veiligheidsregio Rotterdam, gemeente Rotterdam en de politie melden dat in 2017 bij de gemeente Rotterdam 1672 meldingen binnenkwamen waarbij agressie en/of geweld werd gebruikt tegen medewerkers met een publieke taak. In 2018 vonden nog 1325 incidenten plaats.

Opvallend is dat het aantal incidenten tegen ambtenaren van de politie en gemeente Rotterdam flink daalden. Terwijl het aantal meldingen bij RET en ambulance niet of nauwelijks daalden. Het aantal incidenten tegen medewerkers van de brandweer steeg zelfs licht. In het eerste halfjaar van 2019 vonden 698 incidenten plaats.

Ook onderwijzers, stadswachten en OV-personeel vallen onder medewerkers met een publieke taak.