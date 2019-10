Binnenstad Dordrecht vuurwerkvrij tijdens de jaarwisseling

Na advies van de gemeenteraad zal het aantal vuurwerkvrije zones in Dordrecht tijdens de jaarwisseling worden uitgebreid. De gemeente organiseert ter compensatie een centrale vuurwerkshow vanaf de rivier.

Ook zal er geen toestemming meer worden gegeven voor vreugdevuren in de stad. Voor twee plekken werd daar in de afgelopen jaren nog een uitzondering voor gemaakt. Volgens Kolff staan de kosten van de vreugdevuren niet in verhouding tot het aantal mensen dat er plezier van heeft.

De publieke kosten van één vreugdevuur bedroegen afgelopen jaar 18 duizend euro, exclusief de kosten gemaakt door brandweer en politie. Er is wel subsidie beschikbaar voor wijkwensen. Daarmee kunnen er andere buurtactiviteiten georganiseerd worden tijdens de jaarwisseling.



In de binnenstad van Dordrecht staan veel waardevolle historische monumenten. Daarom is ervoor gekozen om naast complexen van ziekenhuizen, verpleeghuizen en wooncentra voor senioren, schoolpleinen, alle parken en Nationaal Park de Biesbosch, ook vuurwerk in de binnenstad van Dordrecht te verbieden. Het gebied binnen de Oude Maas, Noord, Beneden Merwede, Wantij, Riedijkshaven, Spuihaven en Kalkhaven zal daarmee vuurwerkvrij zijn.

Alternatief

Burgemeester Wouter Kolff: "Zowel bij de inwoners als de politiek bestaat breed draagvlak voor een vuurwerkvrije binnenstad. Om bewoners en bezoekers van de binnenstad een veilig alternatief te bieden, wordt een centrale vuurwerkshow vanaf de rivier georganiseerd."