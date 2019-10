Verkouden? Gewoon uitzieken, hoestdrank helpt niet

Volgens Jeanette is het een fabeltje dat je verkouden wordt van de kou. "Als je slijmvliezen afkoelen ben je wel sneller vatbaar, maar het is nooit de oorzaak. Je wordt verkouden van andere mensen, niet van de kou. Alleen als je geen contact hebt met andere mensen kun je een verkoudheid voorkomen, maar daar wordt het leven heel ongezellig van", grapt Jeanette.

Verkoudheid is onschuldig

"Verkoudheid begint met een ruw gevoel achterin je keel. Je gaat een beetje snotteren, hoesten en proesten", vertelt Jeanette. Een verkoudheid is meestal even goed uitzieken, toch kan het soms heel heftig aanvoelen. "Je kunt snotverkouden zijn, dan loopt het echt uit alle gaten die je hoofd telt. Dat is heel vervelend, maar het blijft onschuldig."

Het lichaam geneest vanzelf

"Het kan tot twee weken duren en dat is niks abnormaals. Het hoesten van een verkoudheid kan zelfs een weekje langer duren." Wanneer je verkoudheid langer dan twee weken duurt, is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Ook bij benauwdheid of hoge koorts kun je beter wel even naar de huisarts gaan.

Hoestdrank helpt niet

Volgens Jeanette helpt het niet om allemaal hoestdrankjes aan te schaffen. "Het is echt een kwestie van uitzieken en dat vinden mensen tegenwoordig best lastig. Je kan net zo goed thee met honing of een cognacje nemen."

"Een neusspray met xylometazoline of stomen kan wel helpen tijdens een verkoudheid. Wanneer je deze neusspray inneemt gaat je neus direct open. Hierdoor kom je makkelijker in slaap en dat is goed voor je gezondheid. Het is wel belangrijk dat je het niet langer dan een week gebruikt, want dan gaat het averechts werken."

