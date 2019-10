Afrikaanderwijk heeft na bijna vijf jaar weer een bibliotheek

Bibliotheek opent opnieuw in Afrikaanderwijk Foto: Stichting Humanitas

Bezuinigingen waren zo'n vijf jaar geleden de reden dat de vestiging van Bibliotheek Rotterdam in de Afrikaanderwijk werd gesloten. De bewoners van de wijk waren het daar niet mee eens en startten een handtekeningenactie. Met succes: woensdagmiddag opende opnieuw een bibliotheek aan het Afrikaanderplein. "Ik ben zó blij dat de bibliotheek er weer is!"

"Je mag een dier uitkiezen", zegt Marian van Gent van de Bibliotheek Rotterdam, terwijl ze aan een moeder met een kind een schaaltje met houten dieren laat zien. "Het zijn Afrikaanse dieren, zoals nijlpaarden, zebra’s en leeuwen, omdat dit de Afrikaanderwijk is. Als je meer over de dieren wilt weten, kun je dat hier opzoeken in de boeken in de bibliotheek."

Het jongetje glundert als hij de dieren ziet. Hij kiest een oranje nijlpaardje. Zijn moeder straalt bijna nog meer: "Ik ben zó blij dat de bibliotheek er weer is!"

Minder lezers door sluiten van bibliotheken

Door de gemeentelijke bezuinigingen in september 2009 werden veel bibliotheken in Rotterdam gedwongen te sluiten. Uiteindelijk bleven er slechts zes grote filialen over.

"Mensen uit de buurt gaan niet naar de grote bibliotheken. We raakten lezers kwijt", vertelt Loes Bijl van de bibliotheek. "Daarom zijn er nieuwe plannen gemaakt voor een bibliotheek in de Afrikaanderwijk." Bewoners hebben meer dan 3500 handtekeningen opgehaald en aan toenmalig wethouder Adriaan Visser overhandigd, om ervoor te zorgen dat de bibliotheek terug zou keren in hun wijk.

Eén van de buurtbewoners vertelt: "Als je naar de centrale bibliotheek wilt, dan moet je wel met de bus. Hier kunnen wij gewoon lopend komen. Mama gaat naar de markt hiernaast en ik ga met de kinderen naar de bibliotheek. De speeltuin is ook nog eens dichtbij."

Bewoners bij de bibliotheek betrekken

De nieuwe bibliotheek werkt onder andere samen met welzijnsaanbieder Humanitas, een nieuwe weg die de bibliotheek is ingeslagen. De stichting beheert het gebouw en de gastvrouwen bij Humanitas doen vrijwilligerswerk bij de bibliotheek. Ook is er een bibliotheekpanel opgericht bestaande uit kinderen van groep 5 tot groep 8 van de sterrenschool de Globetrotter. De kinderen denken mee over de toekomst van de bibliotheek.

Juf Merel Hammerstein: "Elke groep heeft gestemd voor één kind. Er zijn 5 bibliotheekkinderen die een keer per maand samenkomen en advies geven over wat er in de bibliotheek moet komen."

Die plannen lopen behoorlijk uiteen. Zo heeft een van de bibliotheekkinderen het over een leesclub. Mohammed Ali, ook lid van het panel, ziet een gamehal wel zitten: "Gewoon met Playstation en Xbox."

De opening was om 14.00 uur op de nieuwe locatie door Theo Kemperman, directeur van Bibliotheek Rotterdam.