Regen van dode hoornaars in Vlaardingen

In het nest zien we dode hoornaars en 'kraamkamertjes'

Een wonder van de natuur. Afgelopen weekend werd een nest met een diameter van zo'n 60 centimeter van de Aziatische Hoornaar aangetroffen in Vlaardingen. Het nest, dat op zo'n twintig meter hoogte hangt, werd vandaag verwijderd.

Afgelopen maandag werd de bol van kartonachtig materiaal dat om twee grote takken heen was gebouwd in een populier aan het Fortunapad, ingespoten met gifpoeder. Daarna moest het verdelgingsmiddel zijn werk doen. Vandaag kon het nest weg worden weggehaald door een gespecialiseerd bedrijf uit Zeeland. Daarbij zijn geen levende monsterwespen ontsnapt.

Kartonachtig

Het verwijderen van het nest ging niet meteen goed. De operatie liep vertraging op omdat de hoogwerker wegzakte in de drassige ondergrond. Nadat de gemeente rijplaten had neergelegd, kon het nest weggezaag worden en afgevoerd voor vernietiging. Het Fortunapad was tijdelijk afgezet omdat het enige tijd dode hoornaars 'regende' na de gifinspuiting.

Chinees aardewerk

De moordzuchtige Hoornaar werd onlangs op twee plaatsen in Vlaardingen aangetroffen waarna een zoektocht naar het Fortunapad leidde. Het diertje is een zogenaamde invasieve exoot en kan hele bijenvolken uitroeien. Mogelijk is het diertje enkele jaren geleden via Frankrijk in Europa aanbeland. Het zou zijn meegereisd met een partij Chinees aardewerk.