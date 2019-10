Brand bij ESSO Rotterdam

Aan het begin van de avond was in de omgeving van ESSO een alarm te horen, meldt de brandweer. Het vermoeden is dat er isolatie in brand staat. Er is geen gevaar voor de directe omgeving.

Volgens Esso woordvoerder Ellen Ehmen zijn omliggende bedrijven ingelicht. Ehmen zegt dat de brand bij de zwaveltank van het bedrijf zou hebben gewoed. Er zou niemand gewond zijn geraakt.



Een politiehelikopter met speciale camera assisteert de brandweer van bovenaf.