Rotterdamse kunstenaar legt laatste hand aan kunstproject 'Noah's Train'

Maar voordat het zover is, legt kunstenaar Nina Valkhoff op een scheepswerf in Rotterdam-Heijplaat de laatste hand aan het werk. "En dat is niet makkelijk, met alle wind en regen", zegt de schilder. "Maar we zijn al een heel eind, want we moeten alleen de zijkanten nog afmaken."

Want inderdaad, na één dag werk is de container al zo goed als af. Te zien zijn een grote vogel en een majestueuze zeehond. "We moesten dingen afbeelden die typerend zijn voor Rotterdam en de haven, en zodoende kwamen we uit op dit design."

Oproep

Maar buiten het feit dat de container er straks mooi uit ziet, is het ook bedoeld als oproep. "De initiatiefnemer is Rail Freight Forward. Zij willen een oproep doen voor meer klimaatvriendelijk vervoer over het spoor", legt de Rotterdamse uit, die bij haar werk wordt geassisteerd door een Luxemburgse ervaringsdeskundige.

Vanuit Luxemburg is namelijk Alain Welter overgekomen. Hij was namelijk verantwoordelijk voor de laatste container die werd toegevoegd aan de 'rijdende ark' en helpt Nina mee bij haar kunstwerk. "Hiervoor kenden we elkaar nog niet", begint de Luxemburger. "Maar ondanks de weersomstandigheden hebben we al iets moois staan en gaan we een mooie verbinding maken met mijn container."

Op vrijdag 11 oktober wordt het werk gepresenteerd wanneer de gehele trein aankomt in Rotterdam. "Daar ben ik wel trots op", besluit Valkhoff. "Dat ik toch als vertegenwoordiger van Rotterdam en Nederland tussen al die andere containers kom te staan."