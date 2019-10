Dekker: 'Geen fouten gemaakt rondom Gerson F.'

De instanties die zich bezighielden met Gerson F. hebben geen fouten gemaakt bij de uitvoering van twee veroordelingen van F. in 2017. Dat schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming naar aanleiding van een artikel in het AD.

Gerson F. mishandelde en verkrachtte een Rotterdamse studente op 21 juli 2018 in de Rotterdamse wijk De Esch. Het AD meldde dat de rechter Gerson F. in 2017 al tot jeugd-tbs en jeugddetentie had veroordeeld. Hij had daarna moeten worden vastgezet. In plaats daarvan kwam F. op een wachtlijst te staan. Hij was daardoor nog op vrije voeten.

Het AD schreef, dat de jeugdreclassering, de gemeente, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming Gerson F. lieten lopen. Het gevolg daarvan zou de verkrachting en het wurgen van de Rotterdamse studente zijn geweest.

Minister Dekker schrijft in de brief, dat betrokken instanties er wel degelijk alles aan gedaan hebben om Gerson F. in jeugddetentie te krijgen en een jeugd-tbs behandeling te laten volgen. Volgens de minister liepen door de wachtlijst pogingen tot de uitvoering van de twee vonnissen vast.

Dekker voegt daaraan toe, dat " …deze casus wel aandachtspunten oplevert.” Daarmee bedoelt hij, dat hij vindt dat de aanpak van betrokken instanties beter had gekund.

Gerson F. werd in hoger beroep veroordeeld tot de hoogst mogelijke straf. Hij zit nu voor zes jaar in een maximaal beveiligde inrichting. Als hij na het uitzitten van die straf nog gevaarlijk gedrag vertoont, dan kan hij verplicht worden om een tbs-behandeling voor volwassenen te volgen.