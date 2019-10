Nieuwe aanpak Social Return helpt meer mensen uit de bijstand

Wethouder Richard Moti: "Het gaat goed met Social return als instrument, maar nog te veel mensen staan in Rotterdam aan de kant. Daarom willen we Social return verder brengen zodat we nog meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen en houden."

"Met de nieuwe aanpak wordt het aantrekkelijker en makkelijker voor werkgevers om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans of perspectief op een opleiding of een baan te geven."

Succesvol

De gemeente Rotterdam besloot een aantal jaren geleden dat bedrijven bij opdrachten vanaf 50 duizend euro ongeveer vijf procent van dit bedrag moeten gebruiken om langdurig werkzoekenden een kans te geven. Dit project, Social return, verloopt succesvol: vorig jaar zijn in Rotterdam 2519 mensen geplaatst via Social Return, waarvan 385 mensen met een beperking en 541 mensen uit de bijstand.

Voor Rotterdam is dit een reden om Social return verder te ontwikkelen. Het college heeft namelijk de ambitie om het aantal Rotterdammers in de bijstand te laten dalen naar 30 duizend aan het eind van deze collegeperiode. Eind 2018 waren er nog meer dan 35 duizend bijstandsgerechtigden.

Nieuwe aanpak

In de nieuwe aanpak is er meer kans op een opleiding of werk voor mensen die al lang in de bijstand zitten. Door trainingen en opleidingen te volgen, zullen zij een betere kans op de arbeidsmarkt krijgen en daarmee meer kansen op duurzaam werk hebben. Ook bedrijven gaan er op vooruit. Werkgevers krijgen meer mogelijkheden om invulling te geven aan Social return. Ze kunnen daardoor mensen langer in dienst houden en zullen minder administratieve rompslomp hebben.