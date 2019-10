Ravage na plofkraak winkelcentrum Spijkenisse: 'Spelen met mensenlevens'

Bij winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse heeft in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak plaatsgevonden. Volgens de politie zijn twee mannen er op een scooter er met een 'onbekende buit' vandoor.

Vijf woningen zijn ontruimd, de negen inwonenden daarvan zijn opgevangen in een naastgelegen buurthuis. Rond 6:45 uur mochten de bewoners weer terug naar hun woning.

Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Nissewaard inspecteert het gebouw. Boven de geldautomaat zitten vijf verdiepingen woningen.

Verwrongen staal

De pinautomaat zat in de entreehal van het appartementengebouw. Een open plek met veel glas en betonnen kolommen. Daaronder is het een grote puinhoop, zegt onze verslaggever. Er liggen allerlei brokstukken en verwrongen staal.

De politie is sporen aan het veiligstellen, er is een flink gebied afgezet. De ontploffing heeft geen brand veroorzaakt.

"Ik werd rond vier uur wakker, ik hoorde hele rare herrie", zegt een oorgetuige. "Eerst dacht ik dat het onweer was, maar later dacht ik: dit moet iets anders zijn. Het klonk als explosies of iets dat werd afgevuurd. Ik dacht misschien een planetoïde uit de ruimte die neerstortte."

Een bewoner op de eerste etage staat buiten op straat. "We slapen er precies boven, ik lag gelijk naast m'n bed. Dit is mis, we moeten naar buiten, dacht ik. Daar was alles mistig van de rook."

Mensenlevens

Ook zijn buurman is enorm geschrokken. "Niet normaal, overal beton en glas, ik sta nog te trillen. Ik ga meestal om vier uur weg voor m'n werk. Voor hetzelfde geld loop je er langs en word je weggeblazen. Het geld is nog tot daaraan toe, maar dit gaat om mensenlevens. Ik kan er niet bij."

Beide mannen zeggen al een tijdje te vrezen voor een plofkraak bij de pinautomaat. "We hopen van ganser harte dat hier nooit meer een bank terugkomt."

Naast de automaat zit onder meer een dierenkliniek. Die is ook zwaar beschadigd.