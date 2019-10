Het weer van vandaag: vanmiddag droog en geregeld zon

Morgen is het bewolkt met perioden met regen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard. In de middag wordt het 17 graden.

Bewolkt weekend

Zaterdag is er veel bewolking met af en toe regen of motregen. Zondagochtend af en toe zon, in de namiddag en avond buien. Op maandag passeert opnieuw een storing met regen. Vanaf dinsdag wordt het droger met geregeld zon. In de middag wordt het 15 tot 17 graden, alleen op zondag wordt het met 20 graden warmer.