Wie draait steeds de bouten uit speeltoestellen bij basisschool Piershil?

De grootste voorwaarde voor kinderspeeltoestellen is dat ze veilig zijn. Daarom neemt christelijke basisschool De Wegwijzer in Piershil het zwaar op dat bouten uit toestellen op hun schoolplein los zitten en zelfs verdwijnen.

Al bij drie toestellen zijn in een jaar tijd bouten losgedraaid of helemaal verwijderd. In juni viel een leerling van de schommel toen een van de bouten los schoot. Hij raakte niet gewond, maar na controle bleken alle vier de bouten van de kettingen los te zitten, vertelt directeur Linda Kind.

Daar bleef het niet bij. "Dit klimrek is in januari geplaatst", zegt Kind, wijzend naar een ander speeltoestel. "Bij de touwtrap zie je moeren zitten, daar ontbraken er een week later twee van."

Na de eerste twee toestellen is het schoolplein afgesloten. Toen werd de school door het kinderdagverblijf gebeld dat alle moeren weer weg waren.

Wiebelbrug

Afgelopen weekend was het opnieuw raak op de wiebelbrug. "De conciërge controleert de toestellen, toen bleken daar ook weer twee bouten te missen", zegt de directeur.

Ze heeft geen idee wie de dader is. "Iemand die denk ik kinderen letsel wil aanbrengen, want waarom zou je het anders doen?Kwajongensstreken is vaak maar één of twee keer. Mochten wij als school iets doen waar die persoon niet blij mee is, stap binnen en vertel het!"

Opvallend is ook dat er bij de openbare basisschool ernaast niks aan de hand is.

De politie neemt het serieus op en surveilleert extra. Ook is aan omwonenden gevraagd meteen 112 te bellen. De school heeft offertes opgevraagd voor camera's en verlichting.