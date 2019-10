Vuurwerkverkoper niet blij met aanstaand vuurwerkverbod

Ruim tweeënhalve maand voor de jaarwisseling laaien de discussies over een verbod op vuurwerk weer op. Het kabinet besloot deze zomer om met ingang van de jaarwisseling 2020-2021 het zwaarste vuurwerk in de ban te doen. Dat verbod wordt mogelijk nog uitgebreid. Vuurwerkverkopers zijn er niet blij mee.

"Het is schijnveiligheid", zegt Hugo Groeneweg, vuurwerkverkoper van De Vuurwerkreus. "Ze willen in één klap allerlei dingen verbieden. Maar via Duitsland en België kun je het gewoon nog halen."

Voorraad mag nog verkocht

De folders zijn al gedrukt en de websites voor vuurwerkverkoop al opgetuigd. "Zeer waarschijnlijk gaat het in 2020 in. Wat we op voorraad hebben mogen we dan nog verkopen", zegt Groeneweg.

De uitbreiding van het verbod zou ook gaan om rotjes en zogenaamde single shots. "Die worden in groten getale door de jeugd gekocht", weet de verkoper. "Ze willen van de klappen af."

Groeneweg zegt te begrijpen dat er veel overlast is in de dagen tussen kerst en oud en nieuw, maar dat is vaak niet het vuurwerk uit de legale verkoop. "Wat van tevoren wordt afgestoken komt niet van de vuurwerkbranche, dat is allemaal illegaal op de markt gekomen."

Oogletsel

Ook voor sommige vuurwerkvrije zones heeft hij begrip. "Iedereen vindt het logisch dat ze bij de dierentuin, bij ouderenvoorzieningen, bij de Koopgoot, dat daar geen vuurwerk wordt afgestoken."



Vuurwerk dat de kans op oogletsel vergroot, zoals babypijlen, zal op termijn verdwijnen. Toch denkt Groeneweg dat hij nog zo lang als hij leeft vuurwerk zal kunnen verkopen: "Sierpotten, daar houdt iedereen van."

Volgens Groeneweg is het verbod niet te handhaven en is er te weinig overleg geweest met de vuurwerkbranche: "Niemand weet waar die aan toe is."

Eerder dit jaar liet de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb weten het verbod juist graag al eerder in werking had willen zien.