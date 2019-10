Nouchka Fontijn heeft de halve finales bereikt bij de WK boksen. De Schiedamse was in de klasse tot 75 kilogram overtuigend te sterk voor Lu Zheng. De Chinese kreeg twee keer acht tellen.

In de vorige ronde had Fontijn in het Russische Oelan-Oede op punten afgerekend met Akerke Bakhytzhan uit Kazachstan. Fontijn heeft een medaille binnen handbereik. Bij de vorige wereldtitelstrijd in India pakte zij zilver.

In 2016 veroverde Fontijn ook zilver op de Olympische Spelen.