Dierenkliniek gesloten na plofkraak: de kasten liggen hier gewoon over de vloer

Het plafond is naar beneden gekomen, kasten zijn verschoven of liggen zelfs helemaal over de vloer. Bij de Dierenkliniek Spijkenisse is de schade na de plofkraak op een pinautomaat 'best groot'.

Het is donderdagmorgen vooral puinruimen voor de medewerkers van de dierenkliniek. "Een collega is zo aardig geweest om de spoedgevallen over te nemen", zegt eigenaresse en dierenarts Leonieke van den Bosch. "De spreekkamers zijn in ieder geval niet bruikbaar."

Even voor 04:00 uur hebben twee mannen geprobeerd de pinautomaat, net buiten de dierenkliniek, op te blazen. En niet alleen buiten, maar ook binnen zorgde dat voor een ravage.



"De systeemplaten uit het plafond zijn naar beneden gekomen", zegt Van den Bosch. "Dat ligt allemaal over de vloer. Ook zijn kasten omgevallen." Zo is een röntgenkast met zware apparatuur een meter 'van de muur geblazen'.

Poes

Tijdens de klap was er één dier in de kliniek, een poes. "Maar gelukkig zat die in een ruimte zo ver mogelijk bij de klap vandaan", legt Van den Bosch uit. "Met het dier gaat het, zover we kunnen inschatten, goed."

Als de opruimwerkzaamheden een beetje opschieten, hoopt Van den Bosch vandaag nog de eerste spreekkamers te heropenen. "Voor de spoedgevallen", zegt ze.