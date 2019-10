Rotterdam wint internationale prijs met afvalcampagne 'Van Zooi naar Mooi'

De gemeente wil met de campagne Rotterdammers bewust maken van de waarde van het hergebruiken van afval. Volgens Rotterdamse wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid is het een "schot in de roos" gebleken: "We maken mensen bewust van de waarde van grondstoffen. Die gooien we niet zomaar weg, maar gebruiken we weer opnieuw. Afval is goud waard."

Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat de kennis over hergebruik dankzij de campagne is toegenomen. "Veel Rotterdammers kennen de campagne en nu krijgt de campagne dus ook erkenning op wereldniveau."

De prijs werd uitgereikt aan David Berg, directeur Stadsbeheer.