Rotterdamse actrice Imanuelle Grives voor Antwerpse rechtbank

Actrice Imanuelle Grives staat donderdag voor de rechtbank in Antwerpen terecht voor vermeende drugshandel op dancefestival Tomorrowland in het Belgische Boom. De actrice had volgens het Belgische Openbaar Ministerie xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine bij zich.

In de woning waar ze tijdens het festival verbleef, werden nog meer drugs gevonden, zoals amfetamine, GHB en cannabis.

Grives werd samen met twee vriendinnen aangehouden, maar neemt alle verantwoordelijkheid op zich. Volgens haar advocaat hebben de andere twee er niets mee te maken.

Nadat ze op 21 juli was opgepakt, verklaarde de 34-jarige Grives in eerste instantie dat ze die drugs verkocht om zich voor te bereiden op een nieuwe rol. Ze werd in september voor een borgsom van vijfduizend euro vrijgelaten in afwachting van haar proces.