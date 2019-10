Pittige zeilrace: 'Binnen de kortste keren was iedereen ziek'

De eerste dag van de Race of the Classics voor Young Professionals is niet helemaal vlekkeloos verlopen. Onderweg van Rotterdam naar Den Helder werden bijna alle deelnemers zeeziek.

De veertiende editie zou eigenlijk naar Engeland gaan, maar dat werd vanwege de wind en regen verplaatst naar Den Helder. "Al snel na het verlaten van de haven van Rotterdam kwamen we er achter waarom dat zo was. De golven waren soms wel drie meter hoog", zegt één van de deelnemers. "Op zo'n klein schip voel je je als een dobber op zee. Binnen de kortste keren was iedereen ziek. Twee-derde hing kotsend over de reling."

En dat terwijl de crew nog wel voorzorgsmaatregelen had genomen. Er werden speciale stickertjes achter oren geplakt en mensen aten gember tegen de misselijkheid.

De klassieke zeilschepen gaan dit jaar definitief niet naar Engeland. Mogelijk varen ze verder naar Harlingen of Terschelling. Daarover gaan ze nog in beraad.