Molenaar Jesse: 'Met dit prijzengeld gaan we restaureren'

"Het is heel bijzonder, maar we hebben er ook alles aan gedaan om te winnen", zegt Jesse in 't Veld (24) in gesprek met Rijnmond. "We hebben de hele Hoeksche Waard volgehangen met spandoeken en mensen via sociale media opgeroepen om te stemmen."



De Lelie werd gebouwd in 1836 en is de grootste korenmolen in de Hoeksche Waard. "Dat heeft niet zozeer met de grootte te maken als wel met de spanwijdte van de wieken", zegt Jesse.

Verborgen ruimtes

De molen wint een geldprijs van 75 duizend euro. De jongste molenaar uit de Hoeksche Waard weet al waar het geld naartoe gaat: “De ‘verborgen’ ruimtes van korenmolen De Lelie weer zichtbaar en bereikbaar maken voor het publiek. Zo wordt het gebouwtje van het motorhuis gerestaureerd. Dat is onze wens."

De Lelie kreeg 10.762 stemmen en liet daarmee de twee andere kanshebbers (Molen De Vrijheid in Beesd: 9.141 stemmen en Molen De Ster aan de Kralingse Plas in Rotterdam: 6.353 stemmen) ver achter zich. In totaal werd er meer dan 26 duizend keer gestemd.

Luister via de link hierboven naar het volledige interview van verslaggever Jacco van Giessen met molenaar