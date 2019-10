Danyo's vlog #1: De eerste trainingen in Las Vegas

Bokser Stephen Danyo bokst op 17 november in het stadion van Excelsior een titelgevecht en is voor zijn partij op trainingskamp in Las Vegas. Daar gaat hij trainen met de legendarische bokstrainer Ismael Salas, die al 23 wereldkampioenen voortbracht.

In aflevering één komt Danyo net aan in Las Vegas en neemt ons mee in zijn eerste dagen in de Amerikaanse gokstad.

Zo stelt Danyo ons voor aan Salas, laat ons een stukje van Las Vegas zien en krijgt hij bezoek van de World Hall of Fame bokstrainer Miguel Díaz.

Bekijk de volledige vlog van Stephen Danyo hierboven.