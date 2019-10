Stekelloze egel Five overleden

Egeltje Five in september

Egeltje Five in april

De bekende egel Five, die zonder stekels, is niet meer. De dierenarts heeft de Papendrechtse egel moeten laten inslapen. Het diertje had een tumor.

Eerder werd de egel uit de opvang in Papendrecht nog verkozen tot 'Dier van het jaar 2019', in een verkiezing van Kidsweek.



"We hebben echt alles geprobeerd. Hoe moeilijk deze beslissing ons ook viel, het was het beste voor haar", schrijft de Dierenbescherming.

Er wordt nu onderzocht of de tumor die gevonden is ook de oorzaak is voor de symptomen en de zwakke gezondheid.



Hoe oud het diertje precies was zal altijd een raadsel blijven. Volgens de Dierenbescherming wordt de leeftijd van een egel berekend op basis van het aantal stekels.

Five zit sinds april in de egelopvang. Haar naam heeft ze te danken aan het feit dat ze maar vijf stekels had. Het dier had een ernstige schimmelinfectie waardoor ze haar stekels verloor. Ook was haar huid verbrand door blootstelling aan de zon.

Opgezet

Five is nu naar het Natuurhistorisch Museum gestuurd. Daar wordt het beestje opgezet en gaat het deel uitmaken van de expositie 'dode dieren met een verhaal'.

"Het dier was bekend", zegt directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum. "Het kwam uit de regio en het heeft ook iets betekend. Dat zijn stuk voor stuk redenen om deze egel een plekje in de collectie te geven."

Het opzetten van de egel kan wel enkele weken in beslag nemen. "Maar we willen Five wel zo snel mogelijk aan het publiek kunnen tonen."