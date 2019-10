Stef Gronsveld: 'We stralen nog steeds veel plezier uit'

Claudio Braga over Excelsior - FC Dordrecht: 'Ik heb wel een derbygevoel'

FC Dordrecht gaat zondag in de Keuken Kampioen Divisie op bezoek bij Excelsior. Een derby dus. "Ik heb wel een derbygevoel", zegt Claudio Braga, trainer van FC Dordrecht.

"Het is hartstikke leuk om naar Excelsior te gaan, iedereen kent elkaar. Op de één of andere manier heb je een gevoel, het is ook leuk als derby's leven. Excelsior heeft een goede ploeg met duidelijke ideeën."

Ook speler Stef Gronsveld kijkt uit naar het treffen met de Kralingers. "Ik woon in Rotterdam, dicht bij het stadion. Meer jongens van ons komen uit Rotterdam. Dit is een leuke wedstrijd. Excelsior heeft nog steeds veel kwaliteit, het wordt een grote uitdaging voor ons."

Braga kan tegen Excelsior geen beroep doen op keeper Andries Noppert, Daniel Breedijk (blessures), Jordy Wehrmann, Jaron Vicario (jeugdinterlands) en Noah Lewis (geschorst). Mohammed Aminu, gehuurd van Manchester City, heeft zich eindelijk gemeld in Dordrecht. Hij heeft zijn visum.

Excelsior en FC Dordrecht hebben beiden iets goed te maken. De Dordtenaren verloren vorig weekend thuis met 5-2 van Jong FC Utrecht, Excelsior ging smadelijk onderuit bij SC Cambuur (4-0).

De wedstrijd in Rotterdam begint zondag om 14.30 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.