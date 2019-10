Zegt u het maar: wat is het nieuws in Streefkerk?

Nieuws kan groot zijn, maar ook héél klein. Daarom trekken we vanaf deze week de dorpen van de regio Rijnmond in met de vraag: wat is het nieuws? We trappen af in Streefkerk. "Er gebeurt eigenlijk niet zoveel hier."

"De Spar krijgt een nieuwe eigenaar. Dat is best spannend. Hoe gaat dat verder lopen?", zegt een Streefkerkse.

Al 65 jaar is de lokale supermarkt in handen van de familie Roelse. De vader van de huidige eigenaar Peter is de zaak gestart. In 1981 nam hij het roer over. Op 2 november neemt hij met zijn vrouw Wil afscheid van de klanten.

"Wij gaan van ons pensioen genieten. Na al die jaren dat mijn vrouw en ik het samen gedaan hebben, vonden we het wel welletjes", vertelt Peter Roelse.

"Ik ben wel heel erg blij dat de zaak overgenomen wordt. Het is belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Maar Peter en Wil zijn vertrouwde gezichten. Dus dat zal wel even wennen zijn!", zegt een winkelende vrouw.

Ook de aanstaande verbouwing van de Kerkstraat, de bouw van nieuwe appartementen en de protesterende boeren worden genoemd door de Streefkerkers.

Volgende week, weer een nieuwe 'wat is het nieuws' vanuit een andere plek.