'Uitspraak Rotterdamse rechter biedt kansen voor woonwagenbewoners in heel Nederland'

"We zijn benoemd tot cultureel erfgoed, de minister wil dat het uitsterfbeleid stopt, de ombudsman staat achter ons en nu geeft de rechter ons ook gelijk." Volgens van Assendorp uit Arkel staan de woonwagenbewoners in Nederland op de drempel van nieuwe tijden.



De Rotterdamse rechter oordeelde vorige week dat een aantal door de gemeente gesloten standplaatsen op woonwagencentrum De Kievit weer bewoond mag worden. Die werden in sommige gevallen al een leven lang door leden van één familie bewoond. Als de laatste hoofdbewoner kwam te overleden, mocht de standplaats vanwege het Rotterdamse 'uitsterfbeleid' niet worden overgenomen en werd hij gesloten.

Verder blijven kinderen vaak lang in de wagen van hun ouders wonen, omdat ze geen staanplaats voor zichzelf kunnen vinden. Van Assendorp: "Je hebt kinderen die met hun kroost in schuurtjes op een kamp wonen. Zonder enige voorziening. Mensonterend. Maar een huis van steen is voor velen geen optie. Dat is het gevoel van vrijheid dat dan weg is."

Van Assendorp denkt dat de uitspraak een duidelijk precedent schept. "Deze uitspraak kan ook gebruikt worden voor andere staanplaatsen in andere gemeenten die gesloten zijn. Ik verwacht dat het aantal beschikbare plekken hierdoor snel zal toenemen. Verder is nu volledig duidelijk dat het uitsterfbeleid gewoon echt niet meer mag."

Treurig

Woningcorporatie Woonbron laat in een reactie weten dat de voorheen gesloten plekken op De Kievit snel worden voorzien van nutsvoorzieningen. Nu wordt daar gebivakkeerd zonder gas, licht en water en wassen de bewoners zich vaak met een kannetje water, zoals Marianna Scheffer al eerder vertelde aan Rijnmond . Woonbron overweegt op dit moment of het hoger beroep wil aantekenen.

"Ik ben blij dat de rechter deze uitspraak heeft gedaan", zegt Van Assendorp. "Maar ergens vind ik het ook treurig. We zijn al 150 jaar in Nederland en blijkbaar is de rechtbank nodig om te zorgen dat we er echt bij horen."