Op de Gordelweg in Rotterdam-Blijdorp is donderdagmiddag een scooterrijder zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen van de ANWB Wegenwacht.

De vrachtwagenchauffeur had het slachtoffer over het hoofd gezien tijdens het inparkeren. De scooterrijder is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De chauffeur is aangehouden voor verhoor.