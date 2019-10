Onderzoeksraad voor Veiligheid start onderzoek naar stalbranden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar stalbranden in de veehouderij. De OVV wil daarmee uitzoeken hoe voorkomen kan worden dat daarbij grote aantallen dieren om het leven komen.

Zo kwamen eind augustus bij een stalbrand in Streefkerk alle 15-honderd varkens om.



De komende periode zal de raad onderzoek doen. Het onderzoek neemt naar schatting een jaar in beslag.

Opheldering

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vroeg vorige maand de provincie om opheldering over de stalbrand in Streefkerk. De partij wilde weten of het bedrijf een vergunning had en of daarin afspraken stonden over de (brand)veiligheid.



"Elke stalbrand is er één te veel", zei Carla van Viegen, fractievoorzitter van de PvdD in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, tegen Rijnmond. "We willen dat de overheid maatregelen treft om stallen veel veiliger te maken. Minder dieren opeengepakt in een stal en dieren moeten in noodgevallen kunnen vluchten."