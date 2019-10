OM: tien jaar voor steekpartij Westersingel

Justitie heeft tien jaar cel geëist voor een steekpartij aan de Westersingel in Rotterdam. In december 2018 raakten twee mannen voor de deur van Club Vibes zwaar gewond.

Een van de slachtoffers was in het hart geraakt. Hij is met spoed op straat geopereerd en heeft het daarom overleefd. In totaal raakten er vijf mensen gewond.



De aanleiding was een ruzie over een fles whisky die was verdwenen. Volgens justitie werd ten onrechte een groep vrienden aangevallen, die voor de club stond.



De drie verdachten ontkennen. De hoofdverdachte, tegen wie tien jaar is geëist, had destijds een enkelband om. Hij had vastgezeten voor diefstal met geweld. Justitie wil dat hij drie jaar van zijn oude straf alsnog uitzit.

De twee andere verdachten zouden alleen een klap hebben uitgedeeld. Tegen hen zijn werkstraffen van 150 en 180 uur geëist. De rolverdeling is gebaseerd op camerabeelden, maar de advocaten zeggen hele andere dingen te zien dan justitie. De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.