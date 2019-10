Leerlingen zamelen geld in voor Sophia Kinderziekenhuis

Scholen en verenigingen kunnen gratis lampjes bestellen bij het Sophia. De leerlingen bouwen de lichtjes zelf om tot lampion. Met het bijgevoegde sponsorformulier gaan ze langs deuren van vrienden, buren en familie om zoveel mogelijk geld ophalen.

Dit jaar gaat het ingezamelde geld naar het Kinderhersencentrum dat in maart 2020 opgeleverd moet worden. In dat centrum zullen artsen en wetenschappers hun krachten bundelen om kinderen met hersenaandoeningen nog beter te kunnen helpen. In totaal is daar anderhalf miljoen euro voor nodig.

De scholen bepalen zelf wanneer de optocht plaatsvindt, zolang het maar in de 'lichtjesmaand' december is.

Vorig jaar deden ruim 13 duizend kinderen mee en werd er met de lampionoptocht ongeveer 80 duizend euro opgehaald.

Luister hierboven naar het interview van presentator met Mariska Kavelaar van het Sophia Kinderziekenhuis.