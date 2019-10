Eerste Tikkiefraudeurs voor de rechter

Dat ervoer een aantal slachtoffers. In totaal werd er voor 20 duizend euro van hun rekeningen geroofd. Een jaar geleden besteedden we in Bureau Rijnmond als eerste aandacht aan dit fenomeen. Deze week staan de eerste verdachten van de betaalverzoekfraude voor de rechter.

De oplichters gaan geraffineerd te werk. Zij willen bijvoorbeeld een Marktplaatsartikel kopen en stellen aan de verkoper voor 1 cent over te maken naar hun rekening, om zeker te weten dat het goed zit.

De verkopers komen dan niet op de website van de bank, maar op een portaal van de criminelen terecht, waar om gegevens als de pincode wordt gevraagd. Daarna kunnen de oplichters toeslaan. Kijk voor meer informatie op politie.nl