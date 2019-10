Gemeente Rotterdam eist opknapbeurt voor historisch Poortgebouw

"Je zou denken dat het een stukje geschiedenis is, maar het kan ook zo in elkaar klappen", zegt een voorbijganger. Het Poortgebouw is bepaald niet in de beste staat van zijn ruim 140-jarige geschiedenis. De verf bladdert af en het dak is lek. Dat baart liefhebbers van het pand al lange tijd zorgen .

Bordeel

"De eigenaar krijgt een termijn waarin hij aan de slag moet. Het is een veel te mooi stukje Rotterdam. Maak er iets moois van. Lukt dat niet, dan volgt er een boete", zegt wethouder Bas Kurvers.

Het Poortgebouw is markant. Iedere dag rijden en lopen er duizenden mensen onderdoor. Ooit was het in bezit van het Havenbedrijf, er zou een groot bordeel worden gevestigd, toen werd het gekraakt en nu woont er sinds bijna veertig jaar een woongroep die er ook publiek toegankelijke concerten en exposities organiseert.

"Dit is een plek voor ontmoeting met een concertzaal en een café", zegt bewoner Rens de Boer. "Ik vind het heel jammer dat het zo vervallen is, het is gewoon een rijksmonument. Ik vind dat de eigenaar dat netjes moet onderhouden. Zoals het er nu uitziet doet het geen recht aan de plek en de geschiedenis."

Dwangsom

Wethouder Kurvers denkt aan een periode van negen maanden waarin in ieder geval de buitenkant van het pand grondig moet worden opgefrist. De kosten daarvan lopen waarschijnlijk op tot een klein miljoen. Gebeurt er dan niets, dan staat de Haagse vastgoedgroep die het pand bezit een dwangsom te wachten.

Een complicerende factor voor de eigenaar is vermoedelijk de woongroep die een relatief bescheiden huur betaalt en er niet zomaar uitgezet kan worden. Het is de vraag of een opknapbeurt binnen redelijke tijd kan worden terugverdiend. De woongroep zegt bereid te zijn arbeid te leveren om de binnenkant van het pand weer toonbaar te maken.

Kantoorgebouw

Een eerdere eigenaar voerde al een rechtszaak, omdat hij het pand wilde omvormen tot kantoorgebouw en de woongroep wilde uitzetten. Die werd verloren vanwege de wet op het huurrecht. Een bestaande huurder kan niet zomaar worden uitgezet zonder een gelijkwaardig alternatief te bieden.

De huidige eigenaar laat in een korte reactie weten in principe aan de slag te gaan met verbeteringen om een boete te voorkomen. Of de huidige bewoners een maximale huurverhoging te wachten staat om die kosten enigszins te compenseren kon of wilde hij nog niet zeggen.