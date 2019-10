Duik in de culturele wereld met Radio Rijnmond

Dit keer zijn Imane Zine El Abidine en Aniek de Rooij van De Doelen te gast en zij nemen een topartiest mee: Dieter van der Westen. Dit multitalent treedt vrijdag 18 oktober op in De Doelen en geeft alvast een akoestische sessie met zijn drie instrumenten die hij meeneemt naar de studio van Radio Rijnmond: zijn prachtige stem, gitaar en mondharmonica.

En Mieke van der Linden van De Doelen hangt aan de telefoon en zij vertelt over het project 'Anarchy in the UK': een serie van Britse films die vertoond worden in 'De Studio' van De Doelen. Want die Brexit komt nu wel heel dichtbij...

Niet in de gelegenheid om donderdagavond te luisteren naar Radio Rijnmond? Luister wanneer je wilt, door het fotootje bij dit artikel te swipen / op het audio-icoontje te klikken.