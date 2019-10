Buurtbewoners geschokt door plofkraak: 'Die moeten ze pakken en gelijk afschieten'

"Het zijn waardeloze mensen. Die moeten ze pakken en gelijk afschieten. Ze zijn te lui om te werken, maar dit kunnen ze wel." De plofkraak bij een pinautomaat in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse heeft heel wat losgemaakt bij buurtbewoners.

De explosie vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag. Volgens de politie zijn twee mannen op een scooter er met een 'onbekende buit' vandoor gegaan. Vijf woningen zijn ontruimd. Bewoners werden opgevangen in een buurthuis.

Bij de nabijgelegen dierenkliniek Spijkenisse is de schade bijna niet meer te overzien. Het plafond is naar beneden gekomen, kasten zijn verschoven of liggen zelfs helemaal over de vloer.

"Het röntgentoestel heeft een grote klap gehad, dus die is zeker stuk", zegt dierenarts Jan-Willem van den Bosch. "De muren zijn ontzet. Die zullen herbouwd moeten worden. Het kan best zijn dat we een hele tijd niet kunnen werken."

Er was maar één dier in opname, een poes. Die mankeert gelukkig niets. Maar voor Van den Bosch is de plofkraak een hard gelag. "Dit is je werk, je leven. Het is heel pijnlijk als ze daar zo aan komen", vertelt hij geëmotioneerd tegen Rijnmond.

