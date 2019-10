Voor het leven getekend na een ruzie om niks

Hij is letterlijk voor het leven getekend, maar blij dat hij het kan navertellen: Rick Resoort (23) uit Ridderkerk. Op 29 december vorig jaar werd hij in het hart gestoken op de Westersingel in Rotterdam. Een operatie op straat door het Mobiel Medisch Team redde zijn leven.

"Ik had eerst niet eens door dat ik was gestoken", vertelt Rick. "Ik dacht dat het een klap was en toen voelde ik iets branden. Ik keek naar beneden en zag een bebloed shirt." Na de operatie bleef hij twee dagen in coma. "Ik heb geweldige steun gehad aan mijn familie en vrienden. De onderlinge band is nog hechter geworden dan hij al was."

Het begon ook allemaal met het jaarlijkse uitstapje met de vriendengroep. Vaste prik, tussen Kerst en oudjaar. Een etentje en dan naar Club Vibes aan de Westersingel. Tegen sluitingstijd ging de groep naar buiten.

De reconstructie van justitie is dan als volgt. Dennis S. (30) stond ook buiten en was zijn fles whisky kwijt. Hij was zo dronken, dat hij niet doorhad dat hij de fles op het dak van een auto had gezet. Hij sprak de vriendengroep erop aan en er viel een klap. Zijn maat Xavier J. (32) bemoeide zich er ook mee en toen kwam de derde in zijn gezelschap, Hendry S. (30). Hij zou hebben gestoken.

Doodschamen

Rick Resoort en een vriend werden geraakt en liepen zware verwondingen op. De steek in het hart was potentieel dodelijk.

Resoort maakt donderdag in de rechtszaal in Rotterdam gebruik van het spreekrecht. Hij richt zich rechtstreeks tot Hendry S: "Je moet je doodschamen. Ik vind eigenlijk dat je niets meer te zoeken hebt in deze samenleving."

Hij licht het later toe: "Dit was puur zinloos geweld." Hij en zijn vrienden hadden hier niets mee te maken. "Het was een ruzie om niks: een verdwenen fles whisky. Dat reken ik hem zwaar aan." Hij heeft een schadeclaim ingediend van 38 duizend euro.

Dankbaar is Rick Resoort voor het werk van het Mobiel Medisch Team. "Ik heb ze een paar maanden geleden ontmoet." Lichamelijk gaat het goed met hem, maar mentaal dreunt de steekpartij nog dagelijks na. "Ik bewandel echt een ander pad. Voorheen gingen we de stad in zonder na te denken wat er zou kunnen gebeuren. Als je onbekenden tegenkomt denk je nu wel goed na voor je iets zegt. Ik heb een andere jeugd dan voor die tijd."

In de rechtszaal is er één keer contact tussen Rick en verdachte Hendry S. Deze draait zich om en zegt: "Ik heb ook voor jou gebeden." Verder ontkent S. alles. "Ik loop niet met een mes. Ik ben niet zo achterlijk dat ik mijn leven ga vergooien." En naar zijn medeverdachten toe: "Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Een van hen heeft het gedaan."

Justitie denkt daar anders over. Tegen Hendry S. is tien jaar cel geëist, voor twee keer poging doodslag. De 'man met de fles' hoorde 180 uur tegen zich eisen en zijn maat 150 uur. De rechter in Rotterdam doet op 24 oktober uitspraak.

Het interview met Rick Resoort is te beluisteren door bovenaan op de blauwe tegel te klikken.