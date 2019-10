'We staan met vijftig mensen te duwen en te trekken'

Reizigers die noodgedwongen achter blijven op het station, omdat de bus vol zit. Veel busreizigers in Gorinchem kunnen er over meepraten. "We staan soms met vijftig mensen te duwen en te trekken", vertelt een vrouw op het station.

Want als de bus vol is, mogen er geen mensen meer mee. "Dan mag je een kwartier wachten tot de volgende komt." Qbuzz hoopt voortaan iedereen mee te nemen en zet vanaf donderdag in de spits een extra bus in op lijn 387 tussen Utrecht en Gorinchem.

Fractievoorzitter van GroenLinks Rutger van Breemen vraagt zich af of de extra bus wel genoeg is. Hij neemt zelf ook regelmatig de bus van en naar Utrecht.

"Het is nu al negen maanden een probleem. Een extra bus is niet echt een gedegen oplossing." Hij wil weten of de extra bussen voortaan meegenomen worden in de dienstregeling en hoe de problemen structureel worden opgelost.

Op verschillende tijden in de spits was het dringen geblazen. Daarom is er eerder ook al besloten om extra bussen in te zetten van Gorinchem naar Utrecht.

Andere lijnen

Ook over de Merwede-Linge-lijn wordt geklaagd. Daar zijn de bussen en treinen soms zo vol dat haltes en stations worden overgeslagen, vooral in de spits.

De SP, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PVV en het CDA in de Provinciale Staten vinden de situatie ronduit onacceptabel. Zij willen dat de gedeputeerde om tekst en uitleg vraagt bij Qbuzz.

Qbuzz heeft eind 2018 het stokje overgenomen van Arriva.