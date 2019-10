Expert: Let op je dimverlichting tijdens de winterperiode

We zitten aan het begin van de herfst en het wordt sneller donker. Veel auto’s rijden met geen of de verkeerde verlichting. Rijnmondexpert Jos van der Drift, van de ANWB, vertelt wanneer je de dimverlichting het beste kan inschakelen.

Veel mensen rijden alleen met hun normale daglicht, maar bij hevige regenval moet je niet vergeten je dimlicht aan te zetten. "Mensen denken vaak dat het automatisch gaat. Automatische dimverlichting registreert wel een bepaalde duisternis, maar niet een hevige hoosbui of mistvorming."

Het is levensgevaarlijk als je alleen je daglicht in hevige mist aanhoudt. "In veel gevallen doet het achterlicht dan niet mee. Vanaf de generatie auto’s uit 2015 zijn de meeste autofabrikanten begonnen de achterlichten wel mee te laten branden bij dagrijverlichting, maar dat is alleen een compromis voor de dimverlichting."

Grens

Het is lastig om een grens te trekken bij de juiste verlichting. Volgens Van der Drift moet je overschakelen naar dimverlichting wanneer je zicht belemmerd wordt.

Mensen met automatische verlichting kunnen vaak hun dimverlichting exacter afstellen. Je moet de handleiding even goed bekijken, maar dan weet je dat je dimlicht op het juiste moment wordt ingeschakeld.

Wie de dimverlichting voor lief neemt, riskeert volgens Jos een boete van 140 euro.