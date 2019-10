Voorstelling over jonge gedetineerde: 'Ben ik wel op het goede pad?'

Een toneelstuk over een gedetineerde jongen, gebaseerd op de ervaringen van gedetineerde jongeren. In november wordt het stuk Niet Tuchten opgevoerd in jeugdinrichting De Hartelborgt en acteur Patrick Ribeiro schijt nu al in z'n broek.

"Het stuk is gebaseerd op de verhalen van de jongeren uit De Hartelborgt en ik moet ze wel goed vertegenwoordigen", vertelt Ribeiro, die de enige acteur van het stuk is.

Niet Tuchten gaat volgens hem over het niet breken in de gevangenis en het niet moeilijk hebben met de tijd die je uitzit. "Ik probeer te laten zien hoe die jongens het beleven daar. Je voelt de woede en de frustratie in het stuk."

Voor Ribeiro was het inleven in zijn rol niet moeilijk. "Ik heb zelf niet gezeten, maar ik heb genoeg gezien om me in te kunnen leven." Ribeiro is opgegroeid op straat en veel van zijn vrienden kwamen wel in de cel terecht.

Dat Ribeiro feilloos het verhaal van de jongeren kan vertellen, is iets waar regisseur Hans Leijn de volste vertrouwen in heeft. "Hij is een geniaal acteur."

Goede pad

Voor het stuk is Leijn, samen met Ribeiro, naar de jeugdinrichting geweest om de verhalen van de jongeren te verhalen. "Dat was deels lastig. Er waren veel andere dingen aan de hand, sommigen van hen moesten bijvoorbeeld nog voorkomen. En ze zagen mij als vertegenwoordiger van autoriteit. Patrick maakte een stuk makkelijker contact: hij spreekt meer hun taal en ze hadden meer vertrouwen in hem."

"Als je eenmaal aan het lachen bent, grapjes maakt en dezelfde taal spreekt, dan vertellen ze hun verhaal", aldus Leijn. En die verhalen zijn 'gebundeld' in de voorstelling.

Naar Niet Tuchten zullen ook jongeren komen kijken die in aanraking zijn gekomen met Justitie. "Die lopen in resocialisatie-projecten bijvoorbeeld. Ik denk dat ze zich zullen herkennen in het stuk. Dat ze de twijfel zien en zich afvragen: ben ik wel op het goede pad?"