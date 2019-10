Oranje in slotminuten langs Noord-Ieren in De Kuip

In de Rotterdamse Kuip heeft het Nederlands elftal donderdagavond van Noord-Ierland gewonnen. In de EK-kwalificatiewedstrijd kwam Oranje een kwartier voor tijd op achterstand, maar uiteindelijk wist de ploeg van bonscoach Ronald Koeman in de slotminuten het tij te keren: 3-1.

Het Nederlands elftal had moeite om de ruimte te vinden tegen de stugge Noord-Ieren. In de tweede helft werd Oranje sterker, maar was het Josh Magennis, die namens de Ieren binnen kopte uit een voorzet vanaf de rechterflank.

Dat leek Oranje wakker te schudden. Nog geen vijf minuten later maakte Memphis Depay de gelijkmaker. In de slotfase zette Nederland alles op alles en bracht het pinchhitter Luuk de Jong in. Dat resulteerde in de 2-1 in blessuretijd. In de laatste minuut van die blessuretijd stelde Memphis Depay de zege voor Oranje veilig: 3-1.

Nederland is met deze vierde zege met twaalf punten uit vijf wedstrijden nu koploper in groep C voor Duitsland en Noord-Ierland. Zondag wacht het uitduel met Wit-Rusland.