Feyenoordsupporters vrijgesproken van antisemitisme

Volgens de rechter was het proces verbaal van de politie deels onjuist en onzorgvuldig. Daarin werd gesteld dat sprake was van één groep in metrostation Wilhelminaplein. De rechter concludeert dat er meerdere groepen waren en dat de arrestaties op straat waren bij een tramhalte.

Vaststaat dat twee personen die waren aangehouden niet behoorden tot 'de leuzen roepende groep' die de politie had beschreven. De rechter sluit daarom niet uit dat alle vier de verdachten bij vergissing zijn aangehouden.

Het viertal (20-24 jaar, allen uit Oude-Tonge) heeft steeds ontkend antisemitische leuzen te hebben geroepen. Ze werden daarin gesteund door getuigen die naar de zitting van donderdag waren gekomen.

Eerder heeft justitie zelf al besloten om de zaken tegen twee andere supporters te seponeren. Een minderjarige is naar het Anne Frankhuis in Amsterdam gestuurd. Nog een andere verdachte (de 8e in totaal) is door de rechter in Dordrecht veroordeeld tot een boete van 350 euro.