Beatrixziekenhuis in Gorinchem haalt hoogst haalbare keurmerk voor zorg: 'ontzettend trots'

JCI is een organisatie die door de World Health Organization (WHO) is erkend en die wereldwijd zorginstellingen toetst op zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Het keurmerk wordt gezien als het hoogst haalbare in de zorg.

Anja Blonk, directeur van het Beatrixziekenhuis: "In het ziekenhuis staat voorop dat we de beste medische zorg verlenen en dat we dat patiëntveilig en mensgericht doen. JCI heeft een unieke methode van toetsing die een objectief beeld geeft van het hele traject dat een patiënt in het ziekenhuis doorloopt."

Volgens Blonk is het keurmerk erg belangrijk voor het ziekenhuis, maar geen doel op zich. "We zien het wél als de kroon op ons werk. Bovendien houdt het ons scherp, nu en in de toekomst".

Prachtige erkenning

Met het keurmerk behoort het Beatrixziekenhuis tot een handjevol ziekenhuizen in Nederland dat door JCI is erkend en tot ’s werelds meest toonaangevende zorginstellingen.

Centraal in het onderzoek staan de zogeheten ‘tracers’: een onderzoekvorm waarbij een onderzoeker ‘de reis’ volgt die een patiënt aflegt in het ziekenhuis.

De onderzoekers concludeerden hieruit dat de betrokkenheid van medewerkers bij hun patiënten groot is, er goede samenwerking onderling is en dat ze trots zagen bij medewerkers.

Eerder deze week werd bekend dat de financiële situatie van het ziekenhuis minder florissant is. Het Beatrixziekenhuis scoorde slechts een vijf in de jaarlijkse financiële stresstest van accountant BDO.