Met deze vijf energietips bespaar je meteen geld

Vijftien vrijwilligers in Capelle aan den IJssel zijn deze week op de been om hun buurtgenoten tips te geven om energie te besparen. Ze doen dit in het kader van de 'Week van de Duurzaamheid'. Dick Biesta van Energiecollectief Capelle geeft je vijf tips waardoor je meteen geld bespaart.

"Naast aanpassingen in je huis zoals het plaatsen van driedubbel glas of het aanschaffen van een ander verwarmingssysteem, kun je ook veel veranderen in je eigen gedrag."

1. Korter douchen

Iedere minuut die je minder doucht, scheelt je een tientje per jaar. Als je een halfuur doucht, kost dat je dus 300 euro per jaar. Door een klokje te zetten, hou je je eigen douchegedrag bij.

2. Ontdooi vlees in de koelkast

Als je vlees uit de diepvries haalt, ontdooi het dan in de koelkast. Dan gebruikt je koelkast minder energie.

3. Krijg inzicht in het gebruik van je apparaten

Let op het verbruik van je apparaten. Een oude televisie gebruikt bijvoorbeeld veel stroom. Mieke van Zanten, die persoonlijk advies van Dick kreeg, vertelt: "Ik had niet in de gaten dat mijn televisie zoveel stroom verbruikt. Hij bleek veel meer te verbruiken dan ik dacht. Ik kijk niet veel televisie, maar ik luister wel naar de radio via de televisie. Eerder liet ik hem dan weleens aanstaan als ik even mijn hondje ging uitlaten. Nu ik dit weet, zet ik hem toch even uit."

4. LED-verlichting

LED-verlichting scheelt altijd op je rekening.

5. Vraag een energiecoach aan