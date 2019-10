'Je kunt het met reanimeren nooit fout doen'

Het Erasmus MC organiseert deze zaterdag Restart a Heart Day. Iedereen die wil leren reanimeren kan dan terecht in het Rotterdamse ziekenhuis.

Carla Schramm, reanimatiecoördinator van het Erasmus MC, zegt dat steeds meer mensenlevens kunnen worden gered met deze cursus. Ook zou volgens haar het aantal gevallen van hersenschade kunnen afnemen als meer mensen kunnen reanimeren.

Mensen die al een reanimatiecursus hebben gedaan, krijgen het advies om toch langs te komen. "Fietsen doe je elke dag. Ik hoop dat je reanimeren niet elke dag doet. Dat is iets wat je makkelijker verleert", denkt Schramm.

Je kunt het volgens de IC-verpleegkundige nooit fout doen bij reanimeren. "Dat is de grootste drempel voor mensen: ze zijn bang om iets verkeerd te doen. We willen met deze cursus laten zien dat dit niet zo is." Schramm benadrukt dat met alles wat je bij het reanimeren doet, je iemand nog een overlevingskans geeft.