Rijadviezen bij Van Brienenoordbrug voor betere verkeersdoorstroming

Tienduizenden gebruikers van Flitsmeister en Locatienet ontvingen de afgelopen maanden rijadviezen bij de Van Brienenoordbrug. Hierdoor wisselden zij eerder of juist later van rijstrook. En dat heeft een positief effect op de verkeersdoorstroming.

Deelnemers kregen via het systeem naderhand adviezen om eerder of later in te voegen, omdat dat de verkeersdoorstroming bevordert. Het gaf geen advies tijdens het rijden zelf.

Uit een enquête van Flitsmeister en Locatienet bleek dat zestig procent van de automobilisten direct van rijstrook wisselden bij de Van Brienenoordbrug zodra daar de ruimte voor is.

De redenen die zij voor hun gedrag gaven, waren dat er al file staat en de angst om er niet meer tussen te komen of gelaten te worden. 12,5 procent van de automobilisten rijdt zelfs helemaal tot het einde van het weefvak door. Dit heeft effect op de verkeersdoorstroming.

Experiment

Om die reden startte De Verkeersonderneming een experiment om automobilisten te voorzien van rijadviezen. Daarmee kon onderzocht worden of mensen te verleiden zijn tot ander rijgedrag.

Nu blijkt dat het merendeel van de deelnemers het advies bij de Van Brienenoordbrug opvolgden, wordt een nieuwe proef op de A4 tussen Prins Clausplein en Rijswijk Zuid gestart.