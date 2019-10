Beeldhouwer: Aanpassing van beeld gaat veel geld kosten

Afgelopen woensdag werd het beeld van de Vader des Vaderlands onthuld in de buurt van het Hof van Nederland. Het beeld verwijst naar de Eerste Vrije Statenvergadering die in 1572 werd gehouden in Dordrecht. Daarin besloten twaalf steden in het gewest Holland om de vrijheidsstrijd van Willem van Oranje financieel te ondersteunen.

Op de sokkel van het beeld staan slechts elf steden genoemd. Oudewater ontbreekt. Volgens Schippers is dat geen fout. "Er werd mij verteld dat Oudewater er niet bij hoort, omdat de stad destijds geen stemrecht had bij de Statenvergadering."

Maar de gemeente Dordrecht denkt daar anders over. Oudewater zou er op de sokkel alsnog bij moeten.

"Dordrecht is nu eigenaar van het beeld, dus als de gemeente dat wil, dan is dat mogelijk", zegt Schippers. "Maar dan moeten ze wel heel diep in de buidel tasten."

Schippers wijst erop dat er meerdere vaklui nodig zijn om de naam Oudewater toe te voegen. Ook moet de plaat van het standbeeld worden gehaald.

Balen

De maker van het beeld baalt van alle ophef over Oudewater. "Nu willen ze de naam toevoegen", zegt hij, "maar wat als er straks nog iemand komt met een nóg beter argument waarom de stad er niet op hoort. Gaan ze het dan weer aanpassen? En ja, ik had liever gehad dat het om het beeld zou gaan, in plaats van deze discussie."