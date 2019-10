Dordtse burgemeester schrijft handgeschreven brief aan 7-jarige Tobias

De brief van Tobias (7) aan burgemeester Kolff (Bron: Twitter @WouterKolff)

Burgemeester Kolff van Dordrecht kan niet meer stuk bij de 7-jarige Tobias. Hij had de burgemeester een briefje gestuurd waarin hij schreef dat Kolff wel wat meer aan het 'meuljeu' in de stad mag doen. Een vraag die burgemeester Kolff niet kon laten schieten.

"Een mooie brief van een 7-jarige Dordtenaar verdient een mooi antwoord!", schrijft de burgemeester op Twitter.

Tobias zamelde eerder samen met een vriendinnetje in Dordrecht 'super veel plastic' in. Hij besloot Kolff een brief te sturen en gaf die tijdens het bezoek van Prinses Beatrix aan Dordrecht van afgelopen woensdag.

Burgemeester Kolff geeft Tobias complimenten en stelt hem in een handgeschreven brief gerust: "Wij proberen Dordrecht ook elke dag een beetje mooier en schoner te maken!"