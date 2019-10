Historie uit Vlaardingen: de man achter de Kikkert-Tweeling

Vlaardingers met de achternamen Borsboom, Van de Brugge, Den Draak, Poortman en Van Schaik zouden wel eens kunnen afstammen van een bijzondere, veelzijdige man die in de 19e eeuw een belangrijke rol speelde in Vlaardingen: Pieter Kikkert.

"De naam Kikkert is in mannelijke lijn uitgestorven, maar er stammen nog heel veel Vlaardingers via de vrouwelijke lijn van hem af", zegt stadsarchivaris Harm Jan Luth van Vlaardingen. In het archief is een expositie te zien over de familie Kikkert.

De 'Tweeling van Kikkert' aan de Oosthavenkade herinnert nog aan de familie Kikkert. De twee panden zijn in 1871 gebouwd voor rederij Kikkert, het bedrijf dat is opgericht door Hendrik Kikkert, de oudste zoon van Pieter. Inmiddels is de rederij ter ziele. In de Tweeling van Kikkert zijn nu woningen gebouwd.

Familie van stadsbestuurders



Pieter Kikkert is geboren op 16 september 1775 in Leiden. Hij komt in 1809 naar Vlaardingen. In 1814 wordt hij aangesteld als stedelijk ontvanger, de man in het stadsbestuur die over de financiën gaat. Die functie blijft lang in de familie; in 1848 treedt zoon Hendrik in zijn voetsporen. Hendrik wordt in 1863 opgevolgd door zijn zoon Pieter. Ook de zoon van deze Pieter, Reinier Kikkert, bekleed een belangrijke functie in Vlaardingen. Hij is dertig jaar lang gemeentesecretaris.

Uitmuntend

De 'oude' Pieter Kikkert heeft veel talenten. "Hij was heel vaardig met cijfers, taal en met beeld", vertelt Harm Jan Luth. "Hij schreef boeken, artikelen, hij dichtte en hij maakte etsen, tekeningen en litho's. Op al die onderdelen was hij uitmuntend, kun je wel zeggen."

Pieter Kikkert is op 27 november 1855 overleden in zijn woonhuis aan de Hoogstraat in Vlaardingen. Het Stadsarchief Vlaardingen heeft onlangs op een veiling de hand gelegd op twee handgeschreven delen met 'verhandelingen en voorlezingen' van Pieter Kikkert. Daarin staat onder meer een wandeling beschreven van Vlaardingen naar Schiedam rond 1833.